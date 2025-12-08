أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع إدوارد ميندي على تمديد عقده

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - أهلي جدة

توصلت إدارة أهلي جدة إلى اتفاق مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق على تمديد عقده، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وينتهي عقد ميندي الحالي مع أهلي جدة في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن ميندي سيمدد عقده لمدة موسمين.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات تجديد عقد الحارس السنغالي اتسمت بالمرونة العالية والسلاسة، في ظل الرغبة المتبادلة بين اللاعب وإدارة النادي في التمديد.

وانضم ميندي البالغ من العمر 33 عامًا إلى أهلي جدة في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة 3 أعوام تنتهي في صيف 2026.

وحمي الحارس السنغالي عرين الفريق في 92 مباراة بمختلف المسابقات.

واهتزت شباكه 94 مرة، وأسهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقبين، أحدهما دوري أبطال آسيا للنخبة، والآخر كأس السوبر السعودي.

ويستعد ميندي في الأيام المقبلة لدخول معسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب.

