كأس العرب - مدافع السعودية قد يغيب عن مواجهة المغرب
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 11:11
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول قدرة جهاد ذكري مدافع المنتخب السعودي على المشاركة أمام المغرب في كأس العرب.
ويصطدم المنتخب السعودية بنظيره المغربي ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية يوم الاثنين.
وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعب غاب عن التدريب الجماعي، مساء الأحد، لتعرُّضه للإصابة.
ولحِقَت إصابةٌ عضليةٌ بالمدافع ذكري الذي خاض لقاء الجولة الثانية، وغاب في الأولى.
وضمن منتخب السعودية تأهله إلى ربع النهائي إثر فوزه على عُمان 2ـ1، وجزر القمر 3ـ1 في أول جولتين.
فيما تعادل المغرب مع عُمان بعد الفوز على جزر القمر.
ويدخل المنتخبان مباراة الاثنين في الصراع على قمة المجموعة.
