مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

وليد أزارو - المغرب - عمان

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس العرب

عمان × جزر القمر.. 7:00 مساء - الكاس 2.

السعودية × المغرب.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا × ليفانتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

بيزا × بارما.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

أودينيزي × جنوى.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

تورينو × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

