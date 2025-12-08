مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 10:26
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس العرب
عمان × جزر القمر.. 7:00 مساء - الكاس 2.
السعودية × المغرب.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أوساسونا × ليفانتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
بيزا × بارما.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
أودينيزي × جنوى.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
تورينو × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
