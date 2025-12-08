كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي

وجه محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي ومنتخب تونس اعتذاره لجماهير بلاده عقب الخروج من كأس العرب.

وقال بن رمضان في تصريحاته عبر beIN Sports: "كانت مباراة صعبة وتعاملنا معها كنهائي وفرصة أخيرة للتأهل".

وأضاف "نشكر قطر على التنظيم، وكانت المباراة صعبة، ونقاط صغيرة أخرجتنا من كأس العرب".

وأكمل "نعتذر لجماهيرنا وخصوصا الحاضرين هنا. نشكرهم على التشجيع للنهاية".

واختتم "في الفترة المقبلة سنركز على كأس إفريقيا ونحاول تصحيح الأخطاء".

وحقق منتخب تونس فوزا كبيرا على قطر بثلاثة أهداف دون ردفي ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب.

هذه الثلاثية لم تغير في وضع المجموعة، سوى أنها منحت تونس فوزها الوحيد، وأكدت خروج قطر البلد المضيف بلا انتصار من الدور الأول.

نقطة واحدة هي رصيد قطر في المركز الأخير، و4 نقاط وضعت تونس في المركز الثالث

آمال تونس في التأهل كانت تتوقف على فوز فلسطين على سوريا أو العكس، وهو ما لم يحدث، حيث تعادلا بلا أهداف وتأهلا معا.

.