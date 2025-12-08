كأس العرب - يوسف أيمن: قدمنا مباراة سيئة.. وهذا مكسبنا الوحيد

أبدى يوسف أيمن مدافع منتخب قطر حزنه لخسارة الفريق أمام تونس ووداع كأس العرب من دور المجموعات.

وقال أيمن في تصريحاته عبر beIN Sports: "هذه المباراة كانت أسوأ من السابقة لها (أمام سوريا)".

وأضاف "المباراة الماضية كانت جيدة والنتيجة لم تخدمنا، على عكس هذه المباراة".

وأوضح "هناك العديد من اللاعبين الذين لعبوا معنا لأول مرة وهذا مكسبنا، ونتمنى أن نحضر لكأس العالم بشكل جيد".

واختتم "متأكد أننا سنستفيد من هذه الخسارة وسنعود أقوى".

وحقق منتخب تونس فوزا كبيرا على قطر بثلاثة أهداف دون ردفي ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب.

هذه الثلاثية لم تغير في وضع المجموعة، سوى أنها منحت تونس فوزها الوحيد، وأكدت خروج قطر البلد المضيف بلا انتصار من الدور الأول.

نقطة واحدة هي رصيد قطر في المركز الأخير، و4 نقاط وضعت تونس في المركز الثالث

آمال تونس في التأهل كانت تتوقف على فوز فلسطين على سوريا أو العكس، وهو ما لم يحدث، حيث تعادلا بلا أهداف وتأهلا معا.