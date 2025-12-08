أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 00:28
كتب : FilGoal
كشفت إذاعة أوندا ثيرو عن مدة الغياب المحتملة لإدير ميليتاو لاعب ريال مدريد.
إيدير ميليتاو
النادي : ريال مدريد
وتعرض ميليتاو للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد سيلتا فيجو والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.
وأصيب ميليتاو في الدقيقة 21 بعد انطلاقة منع بها انفرادا بمرمى كورتوا ليخرج ويحب أنطونيو روديجير بدلا منه.
وفقا لأوندا ثيرو فإن ميليتاو قد أصيب بالعضلة الخلفية وقد تمتد إصابته لمدة 3 أشهر.
وسيخضع ميليتاو للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة للوقوف على قوة إصابته.
وكان ميليتاو قد عاد مؤخرا من إصابة عضلية أخرى.
وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 36 في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.
