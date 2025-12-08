العقدة مستمرة لسادس مباراة.. نابولي يستعيد الصدارة بهزيمة يوفنتوس

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 00:21

كتب : محمد رؤوف

راسموس هويلوند - نابولي

حقق نابولي فوزا هاما على منافسه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل راسموس هويلوند ثنائية نابولي، بينما أحرز كينان يلديز هدف يوفنتوس.

وأصبح نابولي عقدة يوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، إذ للمباراة السادسة على التوالي يستطيع فريق الجنوب الفوز على ملعبه ضد يوفنتوس.

ولم يهزم نابولي أبدا على ملعبه خلال عام 2025 إذ فاز في 13 وتعادل في 4 في بطولة الدوري للمرة الأولى منذ عام 1987.

وأحرز هويلوند الهدف الأول في الدقيقة السابعة ويعد الأسرع لنابولي ضد يوفنتوس في الكالتشيو منذ فيرناندو دي نابولي عام 1989 الذي سجل بعد 5 دقائق فقط.

ثم تعادل يلديز ليوفنتوس في الدقيقة 59 من صناعة ويستون مكيني.

وتقدم هويلوند لنابولي مرة أخرى في الدقيقة 78 مانحا فريقه النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 31 واستعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 23 في المركز السابع.

نابولي يوفنتوس الدوري الإيطالي
