إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ثقته في قدرة محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب على العودة أقوى مما كان.

وقال حسن في تصريحاته عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "محمد صلاح لاعب كبير وسيعود أقوى و أفضل كما اعتدنا عليه دائما في المباريات المقبلة".

وأضاف "صلاح سيواصل كتابة التاريخ مع ناديه ليفربول بعد أن أصبح أحد أساطيره".

وأكمل "محمد صلاح أيضا سيصنع التاريخ مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا مع الجهاز الفني وزملائه بالتتويج بالبطولة".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وانطلق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسيتخلل معسكر منتخب مصر خوض مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر سيرسل قائمته النهائية للبطولة يوم 11 ديسمبر، والمكونة من 26 لاعبا، على أن يصطحب معه لاعبين إضافيين ليكونوا 28 لاعبا مسافرا إلى المغرب ومتاحين في حالة الطوارئ للاستبدال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول منتخب مصر إبراهيم حسن
