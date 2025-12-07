حمدان: مفاوضات الأهلي؟ سأنظر في مستقبلي بعد كأس العرب
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 23:07
كتب : FilGoal
كشف حامد حمدان لاعب بتروجت ومنتخب فلسطين عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة.
ويشارك حمدان مع فلسطين حاليا في كأس العرب 2025.
وقال حمدان عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مفاوضات الأهلي؟ لا أعرف، عندما تنتهي بطولة كأس العرب سأتمكن في النظر بمستقبلي الشخصي، أما حاليا هناك شيء أهم مني وأكبر من مستقبلي وهو إسعاد الشعب الكبير الذي يقف خلفنا".
وتأهل منتخب فلسطين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 كمتصدر للمجموعة التي ضمت سوريا وقطر وتونس.
وكان حمدان قد شارك في مباريات فلسطين الثلاث في كأس العرب وسجل هدفا بتسديدة قوية ضد تونس.
وشارك حمدان في 3 مباريات منذ بداية الموسم الحالي مع بتروجت وسجل هدفا.
