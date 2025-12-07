محمد سلامة يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الاتحاد السكندري

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 22:34

كتب : هاني العوضي

محمد سلامة عضو الاتحاد السكندري

أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري القائمة النهائية له التي سيشارك بها في انتخابات النادي.

ويخوض سلامة انتخابات الاتحاد على مقعد الرئيس دون منافسة من أي مرشح آخر.

وجاءت قائمة محمد سلامة بالكامل كالآتي:

محمد سلامة – الرئيس

إبراهيم شعبان – النائب

حازم الرجال – أمين الصندوق

أحمد رأفت – عضو مجلس إدارة

إسماعيل محمد – عضو مجلس إدارة

محمد خميس – عضو مجلس إدارة

محمد الحلو – عضو مجلس إدارة

محمد البحيري – عضو مجلس إدارة

ياسر عبد الله – عضو مجلس إدارة

سامي بطيئة – عضو تحت السن

محمد رمضان – عضو تحت السن

وتقام انتخابات الاتحاد السكندري يوم 26 ديسمبر الجاري.

May be an image of ‎basketball and ‎text that says '‎انتخابات مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري /2025 2029 قائمة الأستاذ محمد سلامة Ann حازم الرجال رقم أمين الصندوق محمد سلامة رئيساً إبراهيم شعبان نائبا أعضاء فوق السن رقم1 محمد الحلو رقم0 محمد خميس رقم4 إسماعيل محمد رقم2 رأفت احمد احمدرأفت رقم71 17 ياسر عبد الله إختار معنا أعضاء تحت السن رقم2 محمد البحيري 26 2ديسمبر موعدنا رقم4 محمد رمضان رقم2 سامي بطيئة‎'‎‎

الاتحاد السكندري الدوري المصري انتخابات الاتحاد السكندري محمد أحمد سلامة
