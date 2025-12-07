محمد سلامة يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الاتحاد السكندري
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 22:34
كتب : هاني العوضي
أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري القائمة النهائية له التي سيشارك بها في انتخابات النادي.
ويخوض سلامة انتخابات الاتحاد على مقعد الرئيس دون منافسة من أي مرشح آخر.
وجاءت قائمة محمد سلامة بالكامل كالآتي:
محمد سلامة – الرئيس
إبراهيم شعبان – النائب
حازم الرجال – أمين الصندوق
أحمد رأفت – عضو مجلس إدارة
إسماعيل محمد – عضو مجلس إدارة
محمد خميس – عضو مجلس إدارة
محمد الحلو – عضو مجلس إدارة
محمد البحيري – عضو مجلس إدارة
ياسر عبد الله – عضو مجلس إدارة
سامي بطيئة – عضو تحت السن
محمد رمضان – عضو تحت السن
وتقام انتخابات الاتحاد السكندري يوم 26 ديسمبر الجاري.
