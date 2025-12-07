تقرير: مفاوضات إنتر مع سومر لتجديد العقد معلقة

أوقف نادي إنتر مفاوضاته مع يان سومر حارس مرمى الفريق لتجديد عقده.

يان سومر النادي : إنتر إنتر

وينتهي عقد الحارس السويسري في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب نيكولو شيرا المختص في أخبار الانتقالات فإن مستقبل سومر في محل شك ومفاوضات تجديد العقد معلقة حاليا.

ويتلقى سومر العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية من جماهير ناديه بسبب انخفاض مستواه واستقباله الأهداف السهلة.

واعتمد كريستيان كيفو المدير الفني للنيراتزوري في فترة من الموسم الجاري على جوسيب مارتينيز الحارس البديل قبل أن يعود سومر مرة أخرى لكن لم تتوقف الانتقادات لسومر.

وكان إنتر قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 36 عاما مقابل 6 ملايين يورو في صيف 2023.

وانضم سومر إلى إنتر بعد بيع أندري أونانا إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو.

ولعب سومر 21 مباراة مع إنتر خلال الموسم الجاري في جميع البطولات واستقبل 19 هدفا وحافظ على شباكه في 10 مباريات.