كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 22:29

الأهلي كرة سلة سيدات - هاجر عامر

فاز فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات على ريج الرواندي بنتيجة 88-60 في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة إفريقيا المقامة في القاهرة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل آخر مباريات دور المجموعات ضد سبورتنج لواندا الأنجولي.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقب بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك في البطولة 12 فريقا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وكان الأهلي قد حقق وصافة النسخة الماضية والتي أقيمت في السنغال بعد الخسارة أمام فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي.

وسبق وأن توج سبورتنج السكندري باللقب من قبل في نسختي 2022 و2023.

وجاءت قائمة لاعبات الأهلي كالآتي:

دينا عمرو - رضوى محمد - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ثريا محمد - نادين سلعاوي - يارا أسامة - هاجر عامر - ديليسا واشنطن - آسيا سترونج - أكون روس - نيمير لوال.

الأهلي كرة سلة سيدات
