إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن تأجيل مباراة مصر ضد نيجيريا الودية.

وقال إبراهيم عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "مباراة نيجيريا ستقام يوم 16 ديسمبر بدلا من 14 بعد طلب نيجيريا تأجيلها لمدة 48 ساعة.

وتابع "المباراة ستقام على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول عدد لاعبي قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا إبراهيم حسن: التقارير الطبية سبب استبعاد عبد المنعم من أمم إفريقيا إبراهيم حسن: سيطرنا على مباراة أوزبكستان.. وحظنا لم يكن جيدا بسبب الأخطاء إبراهيم حسن: نعمل على الشكل الذي سنلعب به في أمم إفريقيا

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وانطلق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسيتخلل معسكر منتخب مصر خوض مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر سيرسل قائمته النهائية للبطولة يوم 11 ديسمبر، والمكونة من 26 لاعبا، على أن يصطحب معه لاعبين إضافيين ليكونوا 28 لاعبا مسافرا إلى المغرب ومتاحين في حالة الطوارئ للاستبدال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

منتخب مصر إبراهيم حسن
نرشح لكم
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا خبر في الجول – مصطفى محمد يلحق بمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا الودية اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية كأس العرب - مواعيد مباريات الجولة الثالثة الحاسمة
أخر الأخبار
العقدة مستمرة لسادس مباراة.. نابولي يستعيد الصدارة بهزيمة يوفنتوس 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا 9 دقيقة | الكرة المصرية
عودة سيئة لـ برنابيو.. طردان وهدفان وخسارة لريال مدريد من سيلتا فيجو 16 دقيقة | الدوري الإسباني
وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل لـ الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور 21 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ ساعة | الكرة المصرية
حمدان: مفاوضات الأهلي؟ سأنظر في مستقبلي بعد كأس العرب ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة ساعة | كرة طائرة
محمد سلامة يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518706/إبراهيم-حسن-تأجيل-مباراة-نيجيريا-الودية-إلى-يوم-16-ديسمبر