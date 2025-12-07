إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن تأجيل مباراة مصر ضد نيجيريا الودية.

وقال إبراهيم عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "مباراة نيجيريا ستقام يوم 16 ديسمبر بدلا من 14 بعد طلب نيجيريا تأجيلها لمدة 48 ساعة.

وتابع "المباراة ستقام على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستقام في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وانطلق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسيتخلل معسكر منتخب مصر خوض مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر سيرسل قائمته النهائية للبطولة يوم 11 ديسمبر، والمكونة من 26 لاعبا، على أن يصطحب معه لاعبين إضافيين ليكونوا 28 لاعبا مسافرا إلى المغرب ومتاحين في حالة الطوارئ للاستبدال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.