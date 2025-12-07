استراحة الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول

رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي

رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام

بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد

إصابة تسببت في عدم مشاركة ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد بيتيس.. ورد فعل مختلف من فليك