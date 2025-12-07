استراحة الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------------

استراحة

ق 7: جووووووووووووول راسموس هويلوند.

بداية المباراة

نابولي يوفنتوس
نرشح لكم
تقرير: مفاوضات إنتر مع سومر لتجديد العقد معلقة رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد مدرب إسبانيا: حارس برشلونة لديه فرصة للانضمام لنا في كأس العالم تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال إصابة تسببت في عدم مشاركة ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد بيتيس.. ورد فعل مختلف من فليك
أخر الأخبار
تقرير: مفاوضات إنتر مع سومر لتجديد العقد معلقة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات 4 دقيقة | كرة سلة
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 34 دقيقة | منتخب مصر
استراحة الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني ساعة | كأس العرب
رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس ساعة | كأس العرب
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518705/مباشر-الدوري-الإيطالي-نابولي-1-0-يوفنتوس-جووووووول-هويلوند