استراحة الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.
---------------------------------------------
استراحة
ق 7: جووووووووووووول راسموس هويلوند.
بداية المباراة
