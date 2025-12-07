انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(1) يوفنتوس
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.
انتهت
ق 78: جوووووووووووول هويلوند.
ق 59: جووووووووووول كينان يلديز.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 7: جووووووووووووول راسموس هويلوند.
بداية المباراة
