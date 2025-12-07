انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(1) يوفنتوس

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

---------------------------------------------

انتهت

ق 78: جوووووووووووول هويلوند.

ق 59: جووووووووووول كينان يلديز.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 7: جووووووووووووول راسموس هويلوند.

بداية المباراة

نابولي يوفنتوس
