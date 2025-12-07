كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:30
كتب : FilGoal
أوضح حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين أن فريقه يحصد ثمار مجهوده الكبير قبل وأثناء بطولة كأس العرب.
حامد حمدان
النادي : بتروجت
وتعادل فلسطين وسوريا بدون أهداف وصعدا معا إلى دور الـ 8 من كأس العرب.
وقال حمدان عبر قناة الكأس: "بذلنا مجهودا كبيرا بداية من التفكير في البطولة حتى الآن ونحصد ثمار مجهودنا".
وأتم "نلعب كل المباريات بغرض الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط بأي طريقة، وأفتخر أنني فلسطيني".
فلسطين على الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن سوريا.
وسجلت فلسطين 3 أهداف وتلقت هدفين، بينما سجلت سوريا هدفين وتلقت هدفا.
وعلى الجانب الآخر من المجموعة فاز منتخب تونس على قطر بثلاثة أهداف دون رد، لكن دون جدوى ليتأهل منتخب فلسطين وسوريا.
نرشح لكم
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب كأس العرب – الجزيري يغيب عن تونس في أول مباراة لـ كأس العالم 2026 تشكيل كأس العرب – أكرم عفيف أساسي مع قطر.. والجزيري يقود هجوم تونس انتهت في كأس العرب - سوريا (0)-(0) فلسطين.. قطر (0)-(3) تونس.. حسم المجموعة الأولى تشكيل كأس العرب - الدباغ وحمدان أساسيان مع فلسطين.. وخريبين يقود هجوم سوريا كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة