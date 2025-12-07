كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني

أوضح حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين أن فريقه يحصد ثمار مجهوده الكبير قبل وأثناء بطولة كأس العرب.

وتعادل فلسطين وسوريا بدون أهداف وصعدا معا إلى دور الـ 8 من كأس العرب.

وقال حمدان عبر قناة الكأس: "بذلنا مجهودا كبيرا بداية من التفكير في البطولة حتى الآن ونحصد ثمار مجهودنا".

وأتم "نلعب كل المباريات بغرض الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط بأي طريقة، وأفتخر أنني فلسطيني".

فلسطين على الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن سوريا.

وسجلت فلسطين 3 أهداف وتلقت هدفين، بينما سجلت سوريا هدفين وتلقت هدفا.

وعلى الجانب الآخر من المجموعة فاز منتخب تونس على قطر بثلاثة أهداف دون رد، لكن دون جدوى ليتأهل منتخب فلسطين وسوريا.