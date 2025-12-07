كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

حامد حمدان - فلسطين

أوضح حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين أن فريقه يحصد ثمار مجهوده الكبير قبل وأثناء بطولة كأس العرب.

وتعادل فلسطين وسوريا بدون أهداف وصعدا معا إلى دور الـ 8 من كأس العرب.

وقال حمدان عبر قناة الكأس: "بذلنا مجهودا كبيرا بداية من التفكير في البطولة حتى الآن ونحصد ثمار مجهودنا".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب كأس العرب – الجزيري يغيب عن تونس في أول مباراة لـ كأس العالم 2026 كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج

وأتم "نلعب كل المباريات بغرض الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط بأي طريقة، وأفتخر أنني فلسطيني".

فلسطين على الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن سوريا.

وسجلت فلسطين 3 أهداف وتلقت هدفين، بينما سجلت سوريا هدفين وتلقت هدفا.

وعلى الجانب الآخر من المجموعة فاز منتخب تونس على قطر بثلاثة أهداف دون رد، لكن دون جدوى ليتأهل منتخب فلسطين وسوريا.

فلسطين حامد حمدان سوريا
نرشح لكم
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب كأس العرب – الجزيري يغيب عن تونس في أول مباراة لـ كأس العالم 2026 تشكيل كأس العرب – أكرم عفيف أساسي مع قطر.. والجزيري يقود هجوم تونس انتهت في كأس العرب - سوريا (0)-(0) فلسطين.. قطر (0)-(3) تونس.. حسم المجموعة الأولى تشكيل كأس العرب - الدباغ وحمدان أساسيان مع فلسطين.. وخريبين يقود هجوم سوريا كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 7 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. جووووووول هويلوند 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني 36 دقيقة | كأس العرب
رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس 43 دقيقة | كأس العرب
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 47 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب 48 دقيقة | كأس العرب
التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518704/كأس-العرب-حامد-حمدان-نحصد-ثمار-مجهودنا-وأفتخر-أنني-فلسطيني