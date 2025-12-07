كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

فلسطين

حقق منتخب تونس فوزا كبيرا على قطر في ختام منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب.

سجل محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أول أهداف نسور قرطاج في الدقيقة 17، من متابعة لتسديدة سيف الجزيري مهاجم الزمالك.

وفي الدقيقة 63 سجل ياسين مرياح الهدف الثاني بعد تمريرة من فرجاني ساسي.

وبعد دقيقتين خرج سيف الجزيري مطرودا بالإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 94 سجل محمد بن علي الهدف الثالث لتونس.

هذه الثلاثية لم تغير في وضع المجموعة، سوى أنها منحت تونس فوزها الوحيد، وأكدت خروج قطر البلد المضيف بلا انتصار من الدور الأول.

نقطة واحدة هي رصيد قطر في المركز الأخير، و4 نقاط وضعت تونس في المركز الثاني.

آمال تونس في التأهل كانت تتوقف على فوز فلسطين على سوريا أو العكس، وهو ما لم يحدث.

وتعادل فلسطين وسوريا بدون أهداف على الجانب الآخر.

آمال تونس ازدادت باحتساب ركلة جزاء لسوريا في الدقيقة 60، إلا أن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفور إطلاق صافرة النهاية، احتفل المنتخبان في نفس التوقيت، إذ كانت النتيجة تعني تأهلهما معا إلى دور الثمانية.

فلسطين على الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن سوريا.

وسجلت فلسطين 3 أهداف وتلقت هدفين، بينما سجلت سوريا هدفين وتلقت هدفا.

