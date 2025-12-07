رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي

رد رافينيا لاعب برشلونة على مزاعم بوجود بند في عقده لتسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكتب اللاعب البرازيلي عبر حسابه على إنستجرام "لا أعرف من أين يأتون بكل هذه التفاهات حقا، لكن حسنا هذا المكان دائما ما تخرج منه الأخبار الكاذبة".

وكانت صحيفة سبورت قد زعمت في وقت سابق عن وجود بند في عقد رافينيا لتسهيل انتقاله للدوري السعودي بشروط ميسرة مقارنة ببند الشرط الجزائي الأساسي.

ويرتبط رافينيا بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2028 ويتضمن العقد شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا حرص على تضمين عقده الجديد بندا خاصا يسمح للأندية السعودية بدفع قيمة أقل من الشرط الجزائي البالغ مليار يورو، على أن يكون هذا البند فعالا بدءا من صيف 2026.