كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
عبر عدي الدباغ مهاجم منتخب فلسطين عن سعادته بالتأهل للدور الثاني في بطولة كأس العرب في قطر.
عدي الدباغ
النادي : الزمالك
وتأهل منتخب فلسطين لدور الثمانية بعدما تعادل مع سوريا سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وقال الدباغ عبر قنوات الكاس: "هذا التأهل تاريخي لمنتخب فلسطين، الآن سنحتفل ثم نستعد للمباراة المقبلة".
وأضاف "دخلنا مباراة سوريا بهدف الفوز وكنا نريد ذلك خاصة مع تقدم تونس على قطر، لكن في الشوط الثاني لعبنا بحذر خاصة أن التعادل كان يكفينا للتأهل".
وأتم تصريحاته "القادم صعب وسنرى من خصمنا من السعودية والمغرب ونستعد له جيدا".
ويلعب منتخب فلسطين في الدور الثاني ضد أحد منتخبي السعودية أو المغرب.
