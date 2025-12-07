كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب

عبر عدي الدباغ مهاجم منتخب فلسطين عن سعادته بالتأهل للدور الثاني في بطولة كأس العرب في قطر.

عدي الدباغ النادي : الزمالك فلسطين

وتأهل منتخب فلسطين لدور الثمانية بعدما تعادل مع سوريا سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال الدباغ عبر قنوات الكاس: "هذا التأهل تاريخي لمنتخب فلسطين، الآن سنحتفل ثم نستعد للمباراة المقبلة".

وأضاف "دخلنا مباراة سوريا بهدف الفوز وكنا نريد ذلك خاصة مع تقدم تونس على قطر، لكن في الشوط الثاني لعبنا بحذر خاصة أن التعادل كان يكفينا للتأهل".

وأتم تصريحاته "القادم صعب وسنرى من خصمنا من السعودية والمغرب ونستعد له جيدا".

ويلعب منتخب فلسطين في الدور الثاني ضد أحد منتخبي السعودية أو المغرب.