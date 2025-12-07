التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أعلن كل من أنطونيو كونتي مدرب نابولي ولوشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي يوفنتوس مع نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بالجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

ويقود راسموس هويلاند هجوم نابولي في المباراة.

وجاء تشكيل نابولي بالكامل كالتالي:

الحارس: ميلينكوفيتش سافيتش.

الدفاع: سام بيوكيما - أمير رحماني - أليساندرو بونجيورنو.

الوسط: جيوفاني دي لورينزو - إلجيف إلماس - سكوت مكتومناي - ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: دافيد نيريس - راسموس هويلاند - نوا لانج

ويلعب يوفنتوس بدون رأس حربة صريح مع الاكتفاء بالثنائي كينان يلديز وفرانشيسيكو كونسيساو.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

الحارس: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: بيير كالولو - لويد كيلي - تيون كوبمينيرس.

الوسط: أندريا كامبياسو - ويستون مكيني - مانويل لوكاتيلي - خيفرين تورام - خوان كابال.

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - كينان يلديز.

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 23 نقطة.

