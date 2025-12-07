تشكيل ريال مدريد - جولر وبيلينجهام أساسيان.. وكاريراس قلب دفاع ضد سيلتا فيجو

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 20:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيلتا فيجو.

ويلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل ريال مدريد تواجد ألفارو كاريراس كقلب دفاع، بينما يلعب أردا جولر وجود بيلينجهام بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: راؤول أسينسيو - إدير ميليتاو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين - سيرخيو ميستري - إدواردو كامافينجا - إندريك - رودريجو - جونزالو جارسيا - داني سيبايوس - براهيم دياز - أنطونيو روديجير - فرانكو ماستانتونو - جوان مارتينيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

