كأس العرب – الجزيري يغيب عن تونس في أول مباراة لـ كأس العالم 2026

يغيب سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس عن فريقه في أولى جولات كأس العالم 2026.

وحصل الجزيري على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 66 أمام قطر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.

وفاز منتخب تونس على منافسه قطر بهدفين دون رد لكن لم يتأهل للدور التالي.

ويغيب الجزيري عن أول مباراة في كأس العالم 2026 حال انضمامه لقائمة منتخب بلاده لأن بطولة كأس العرب تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتواجد منتخب نسور قرطاج في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).

ويواجه منتخب تونس منافسه مسار 2 في أوروبا يوم 15 يونيو 2026 القادم الساعة الخامسة فجرا.

وتأتي مباريات تونس في كأس العالم كالتالي:

الجولة الثانية

تونس × اليابان.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

