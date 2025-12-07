كأس العرب – الجزيري يغيب عن تونس في أول مباراة لـ كأس العالم 2026
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
يغيب سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس عن فريقه في أولى جولات كأس العالم 2026.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وحصل الجزيري على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 66 أمام قطر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب.
شووف|
سيف الدين الجزيري مهاجم تونس ينال البطاقة الصفراء الثانية والكارت الأحمر بعد التدخل القوي على أكرم عفيف لاعب منتخبنا الوطني
#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/lgeNd1j5EC— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2025
وفاز منتخب تونس على منافسه قطر بهدفين دون رد لكن لم يتأهل للدور التالي.
ويغيب الجزيري عن أول مباراة في كأس العالم 2026 حال انضمامه لقائمة منتخب بلاده لأن بطولة كأس العرب تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويتواجد منتخب نسور قرطاج في المجموعة السادسة التي تضم هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا).
ويواجه منتخب تونس منافسه مسار 2 في أوروبا يوم 15 يونيو 2026 القادم الساعة الخامسة فجرا.
وتأتي مباريات تونس في كأس العالم كالتالي:
الجولة الثانية
تونس × اليابان.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.
الجولة الثالثة
تونس × هولندا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.