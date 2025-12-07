مدرب إسبانيا: حارس برشلونة لديه فرصة للانضمام لنا في كأس العالم

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 20:41

كتب : ذكاء اصطناعي

جوان جارسيا - برشلونة

أعاد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا التأكيد على أن حارس مرمى برشلونة جوان جارسيا لا يزال ضمن حساباته قبل نهائيات كأس العالم المقبلة، مبددًا أي شكوك حول فرصة اللاعب في الانضمام للتشكيلة الوطنية.

وفي تصريحات حديثة مع صحيفة MARCA، قال دي لا فوينتي: "لا، لأن هؤلاء اللاعبين أعرفهم جيدًا. جوان كان دوليًا تحت 21 عامًا معي؛ أعرف ما يمكن أن يقدمه، ويناسب تمامًا أسلوب عملنا".

المدرب الإسباني تطرق أيضًا إلى مستقبل لامين يامال وتأثيره على الفريق، مشيرًا إلى أهمية اللاعب الشاب ضمن مشروع المنتخب: "نتحدث عن كرة القدم بشكل عام. لامين لاعب مهم جدًا، علينا أن نتمتع بالذكاء والرؤية لمعرفة ما يمثله لنا، فتى يبلغ 18 عامًا يجب أن يستمر في التعلم في الحياة وكرة القدم".

وأضاف: "هو مدرك أنه يجب أن يتحسن، وتصرفه دائمًا رائع. كل يوم يريد أن يكون أفضل ويساعد الفريق".

كما علق دي لا فوينتي على الخلاف الذي وقع بين يامال وداني كارباخال، مؤكدًا أنه لا يؤثر على الانسجام داخل المنتخب: "لا. هناك أحرص على الحفاظ على التعايش الصحي. تحدثت مع كلاهما وأعرف أن هذه أمور تحدث في كرة القدم على مستوى تنافسي كبير".

وأضاف: "يجب التمييز بين ما يحدث على الملعب وما يعنيه التواجد في المنتخب. كلاهما يدرك ذلك ويتطلع لرؤية الآخر ليصافحه".

