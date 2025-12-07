انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(2) سيلتا فيجو

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

إصابة إدير ميليتاو - ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

نهاية المباراة

ق93. جووووول الثاني لسيلتا فيجو عن طريق سويدبيرج بعد انفراد بالمرمى ليمر من كورتوا ويضع الكرة في الشباك.

ق91. بطاقة حمراء جديدة في المباراة لألفارو كاريراس

ق73. كيليان مبابي يهدر فرصة هدف التعادل بانفراد بالمرمى.

ق64. بطاقة حمراء لفران جارسيا بعد حصوله على إنذارين

ق53. جووووول أول لسيلتا فيجو عن طريق ويليوت سويدبيرج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. كورتوا ينقذ ريال مدريد من فرصة الهدف الأول من دوران.

ق37. أردا جولر يهدر فرصة الهدف الأول من داخل منطقة الجزاء.

ق22. إصابة إدير ميليتاو ومشاركة أنطونيو روديجير بدلا منه.

ق16. الحارس يتألق ويمنع ميليتاو من التسجيل برأسية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني
