رافينيا يشارك في مران برشلونة استعدادا لمواجهة فرانكفورت

شارك قائد برشلونة ونجمه رافينيا في المران بشكل طبيعي قبل المواجهة الحاسمة أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وفقاً لتقرير من صحيفة *سبورت* الكتالونية.

عودة الجناح البرازيلي للتدريبات دون مشاكل شكّلت دفعة قوية للمدرب هانز فليك، خاصة بعدما فضّل إراحته في مباراة ريال بيتيس الأخيرة بالليجا، والتي انتهت بفوز مثير للبارسا بنتيجة 5-3.

الفريق عاد إلى كتالونيا ومعه ثلاث نقاط مهمة، وخاض اللاعبون صباح الأحد جلسة الاستشفاء المعتادة في المدينة الرياضية جوان جامبر، وشهدت مشاركة كاملة من رافينيا للمرة الأولى منذ استبعاده الوقائي أمام بيتيس.

غياب اللاعب عن اللقاء الماضي أثار بعض التساؤلات، لكن اتضح أنه كان إجراءً احترازياً فقط بسبب حمل عضلي خفيف، ورأى فليك أن الأفضل هو الحفاظ عليه قبل المباراة الأوروبية المصيرية.

ويستعد برشلونة لاستضافة آينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعات، وهي مواجهة حاسمة لتعويض السقوط بثلاثية أمام تشيلسي والاقتراب من التأهل للأدوار الإقصائية.

مشاركة رافينيا الكاملة في مران الأحد تؤكد تفاؤل الجهاز الفني بإمكانية الاعتماد عليه من جديد، ما يمنح فليك حلولاً هجومية إضافية أمام خصم قوي ومنافس مباشر على بطاقة التأهل.

ومع اقتراب نهاية مرحلة المجموعات، يحتاج برشلونة لكل أسلحته المتاحة، ووجود رافينيا في كامل جاهزيته قد يلعب دوراً محورياً في حسم فرصة العبور إلى الدور التالي من دوري الأبطال.