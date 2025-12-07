إصابة تسببت في عدم مشاركة ليفاندوفسكي مع برشلونة ضد بيتيس.. ورد فعل مختلف من فليك

أظهر هانز فليك لقطة لافتة تجاه روبرت ليفاندوفسكي بعد أن تركه على مقاعد البدلاء طوال مباراة برشلونة المثيرة أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بفوز درامي للبلوغرانا بنتيجة 5-3.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ورغم أن الأضواء ذهبت لهدّافي اللقاء داخل الملعب، فإن واحدة من أبرز القصص دارت بهدوء على الخط.

ليفاندوفسكي لم يشارك دقيقة واحدة، وظل يشاهد المواجهة من الدكة، في وقت بدا فيه أنه على وشك الدخول في اللحظات الأخيرة.

المهاجم البولندي كان جاهزاً تماماً للدخول، قبل أن يتعرض إيريك جارسيا لمشكلة عضلية بسيطة أجبرت فليك على إعادة التفكير سريعاً وتغيير خطته. المدرب الألماني فضّل الدفع بخوفري تورينتس بدلاً من إشراك ليفاندوفسكي في اللحظة الأخيرة.

وعلى مقاعد البدلاء التقطت الكاميرات لقطة معبّرة، إذ توجه فليك إلى ليفاندوفسكي وربت على بطنه بخفة وأبلغه بأنه سيبقى خارج الملعب. وردّ المهاجم بابتسامة، وتبادلا مزحة قصيرة، في مشهد يعكس قوة العلاقة والثقة المتبادلة بين الطرفين.

لم يظهر أي توتر أو غضب… فقط تفهّم كامل للقرار.

ورغم أنها لم تكن خطوة عشوائية، فإن المعادلة ليست بسيطة. ليفاندوفسكي خاض خمس مباريات متتالية كأساسي قبل مواجهة بيتيس وتحمل جهداً بدنياً كبيراً، لكن الأمور قد تتعقد في الفترة المقبلة.

المهاجم المخضرم يتطلع للعودة فوراً أمام آينتراخت فرانكفورت، إلا أن الهاتريك الرائع الذي سجله فيران توريس أمام بيتيس قلب موازين المنافسة داخل الخط الهجومي، وترك فليك أمام واحد من أصعب قراراته منذ توليه القيادة الفنية لبرشلونة.