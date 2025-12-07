أليجري: سباق صدارة الدوري يعتمد على إنتر ونابولي

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

أليجري

حاول ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان إلقاء الضغط على إنتر ونابولي خلال سباق صدارة الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان لمواجهة منافسه تورينو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الاثنين المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "سباق صدارة الدوري؟ الأمر يعتمد على نتائج الفرق، إنتر ونابولي هما الأكثر جاهزية للسكوديتو، هناك الكثير من الفرق فارق النقاط بينهم قليل، لكن سيبدأ الفارق في ازدياد وعلينا أن نبقى رفقتهم".

وأضاف "أهم شيء هو اللعب كفريق، الفريق قدم واحدة من أفضل مبارياته الدفاعية ضد روما، أدريان رابيو سيسجل، وروبن لوفتس تشيك يحتاج إلى أن يكون أكثر اقتناعا بقدراته".

وأنهى حديثه قائلا: "سانتياجو خيمينيز لم يسجل كثيرا رغم أنه مات قريبا من ذلك، يعمل بقوة من أجل الفريق، أحرز العديد من الأهداف مع فينورد لذلك الأمر ليس أنه نسي كيفية التسجيل".

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي تورينو في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة.

