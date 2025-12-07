المنافسة تشتعل.. روما يخسر من كالياري بأقدام لاعب نابولي السابق

خسر روما من منافسه كالياري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جيانلوكا جايتانو لاعب نابولي السابق هدف كالياري الوحيد.

وللمرة الأولى يخسر روما مباراتين على التوالي في بطولة الدوري منذ بداية العام الجاري.

ولأول مرة لم يسجل روما في مباراتين متتاليتين في الكالتشيو بين نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بالخسارة من نابولي وأتالاتنا.

وهزم روما في المباراة الماضية من نابولي بهدف دون قابل أيضا.

واشتعلت المنافسة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري إذ سيواجه نابولي غريمه يوفنتوس الليلة وفي حال الفوز سيتصدر الدوري منتظرا مباراة ميلان ضد تورينو.

وتأسس جايتانو في نابولي قبل أن ينتقل إلى عدة أندية بنظام الإعارة، ثم استقر في كالياري بشكل نهائي في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كالياري للنقطة 14 في المركز الـ 13، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 27 في المركز الرابع.