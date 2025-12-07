تشكيل كأس العرب – أكرم عفيف أساسي مع قطر.. والجزيري يقود هجوم تونس

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - تونس

أعلن خولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر تشكيل فريقه الأساسي ضد تونس.

ويواجه منتخب قطر خصمه تونس في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويلعب أكرم عفيف بشكل أساسي في هجوم قطر.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

الحارس: مشعل برشم

الدفاع: محمد وعد – لوكاس مينديز – الهاشمي الحسين – أيوب محمد

الوسط: سلطان البريك – أحمد فتحي

أمامهما: أكرم عفيف – محمد مناعي – همام أحمد

بينما أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لتونس تشكيل فريقه الأساسي.

ويقود سيف الدين الجزيري هجوم تونس ويتواجد في الوسط فرجاني ساسي وبن رمضان وعلي معلول كجناح متأخر.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الهجوم: أحمد علاء الدين

الحارس: أيمن دحمان

الدفاع: حمزة الجلاصي – ياسين مرياح – أسامة الحدادي

الوسط: محمد بن علي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – علي معلول – حسام تقا

الهجوم: سيف الدين الجزيري – فراس شواط

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بنقطة واحدة بينما يتذيل منتخب قطر بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصدر منتخب فلسطين المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سوريا الوصيف ويواجهان بعضهما البعض بعد قليل أيضا.

