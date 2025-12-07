انتهت في كأس العرب - سوريا (0)-(0) فلسطين.. قطر (0)-(3) تونس.. حسم المجموعة الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام المجموعة الأولى لكأس العرب.

ويلعب منتخب قطر صاحب الأرض ضد تونس.

بينما يلتقي منتخبا فلسطين وسوريا في المباراة الثانية بنفس التوقيت.

موقف المجموعة قبل انطلاق الجولة

1- فلسطين: 4 نقاط (سجل 3 وتلقى 2 / +1)

2- سوريا: 4 نقاط (سجل 2 وتلقى 1 / +1)

3- تونس: نقطة واحدة (سجل 2 وتلقى 3 / -1)

4- قطر: نقطة واحدة (سجل 1 وتلقى 2 / -1)

التعادل يكفي سوريا وفلسطين للتأهل معا، بينما تتغير الحسابات حال فوز أحدهما على الآخر، بشرط فوز أحد أطراف المواجهة الأخرى.

موقف المجموعة الحالي (محدث بتقدم تونس على قطر 1-0)

1- فلسطين: 5 نقاط (سجل 3 وتلقى 2 / +1)

2- سوريا: 5 نقاط (سجل 2 وتلقى 1 / +1)

3- تونس: 4 نقاط (سجل 5 وتلقى 3 / +2)

4- قطر: نقطة واحدة (سجل 1 وتلقى 5 / -4)

النتيجة لا تزال تشير لتأهل فلسطين وسوريا، بينما تحتاج تونس الآن لفوز أحدهما على الآخر.

------------

سوريا (0)-(0) فلسطين

تابع من هنا

النهاية.. تأهل سوريا وفلسطين معا

ق 62 ركلة الجزاء تلغى

ق 60 ركلة جزاء لسوريا

بداية المباراة

------------

قطر (0)-(3) تونس

ق 94 جووول ثالث لتونس يسجله محمد بن علي

ق 65 طرد سيف الجزيري بالإنذار الثاني

ق 63 جووول ياسين مرياح يسجل الثاني بعد تمريرة من فرجاني ساسي

تابع من هنا

ق 39 الهاشمي الحسين مدافع قطر يبعد كرة خطيرة على خط المرمى

ق 17 جووول أول بتسديدة من محمد علي بن رمضان، بمتابعة تسديدة سيف الجزيري العائدة من حارس المرمى

بداية المباراة