كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 18:28
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر لكرة السلة للرجال 3×3 نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت في مدغشقر أمام مستضيف البطولة مدغشقر.
وانتهت المباراة بفوز مدغشقر بنتيجة 21-20.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 20-20 قبل أن يحسم منتخب مدغشقر اللقب في وقت الهجمة الإضافية.
وضمت قائمة منتخب مصر الرباعي ميدو طه ويوسف رفعت وأحمد ياسر ومحمد ياسر. ويقود المنتخب فنيا المدرب وسام جابر.
وسبق مباراة الرجال مواجهة النهائي للسيدات وفاز بها مدغشقر أيضا على حساب منتخب مصر.
