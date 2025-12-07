تشكيل كأس العرب - الدباغ وحمدان أساسيان مع فلسطين.. وخريبين يقود هجوم سوريا

أعلن كل من إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين وخوسي لانا مدرب سوريا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب فلسطين مع سوريا بعد قليل على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2025.

ويشهد تشكيل فلسطين تواجد عدي الدباغ وخالد النبريص وحامد حمدان ثلاثي الدوري المصري بالتشكيل الأساسي.

ويقود هجوم سوريا كل من محمود الأسود وعمر خربين.

وجاء تشكيل فلسطين بالكامل كالتالي:

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - وجدي نبهان.

الوسط: عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام.

الهجوم: خالد النبريص - عدي الدباغ - زيد القنبر.

بينما جاء تشكيل سوريا كالتالي:

الحارس: إلياس هدايا.

الدفاع: أحمد فقا - عبد الرزاق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد الصلخدي.

الهجوم: محمود المواس -عمر خريبين - محمود الأسود.

ويتصدر كل من سوريا وفلسطين جدول المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما ويكفي التعادل كلاهما للتأهل سويا إلى نص النهائي.