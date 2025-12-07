تقرير: ميلان يرفض رفع عرضه لتجديد عقد مانيان

رفض نادي ميلان رفع عرضه لتجديد عقد مايك مانيان حارس مرمى الفريق.

وينتهي عقد الحارس الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع مع أي ناد آخر بداية من شهر يناير القادم.

وبحسب قناة سبورت ميدياست فإن ميلان يتمسك بعدم رفع عرضه لتجديد عقد مانيان مقابل 5 ملايين يورو.

وكشفت القناة أن مانيان لا يريد التنازل عن مطالبه البالغة 8 ملايين يورو للاستمرار مع الروسونيري.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن إنتر يراقب موقف مانيان تمهيدا لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وحاول ميلان منذ الموسم الماضي في التوصل لاتفاق مع مانيان لتجديد عقده، إلا أنه لم يستطع.

وكان مانيان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة بسبب خلافات مادية بين ميلان والنادي الإنجليزي.

وكان إنتر قد تعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو قادما من ميلان في صيف 2021 بنفس الصيغة عندما لم يتمكن الروسونيري من التوصل لاتفاق مع التركي لتجديد عقده ثم انتقل إلى إنتر في صفقة انتقال حر.

وتعاقد ميلان مع مانيان في صيف 2021 مقابل 16 مليون يورو قادما من ليل لتعويض رحيل جيانلويدجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان وقتها.