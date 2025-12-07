كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للسيدات يحصل على المركز الثاني في بطولة إفريقيا

حصل منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للسيدات على المركز الثاني في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مدغشقر.

وخسر منتخب مصر في النهائي أمام مدغشقر بنتيجة 17-16.

وكان منتخب مصر تأهل للنهائي بعد تخطي رواندا في نصف النهائي.

ويتكون منتخب مصر للسيدات من الرباعي أسرار ماجد وعلياء خالد ورضوى سالم ونور طلعت.

ويقود المنتخب المدير الفني إيهاب الألفي.

ويلعب منتخب مصر للرجال بعد قليل نهائي البطولة أيضا ضد مدغشقر.