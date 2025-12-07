كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس خروج إسماعيل الغربي من قائمة نسور قرطاج في كأس العرب.

وكشف الطرابلسي عن استدعاء نادي أوجسبورج الألماني للاعبه إسماعيل الغربي، ولذلك غادر اللاعب مقر منتخب تونس وعاد إلى ناديه.

وبذلك لن يكمل لاعب الوسط البطولة العربية مع منتخب تونس.

ويلعب منتخب تونس بعد قليل ضد قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على قطر مع خسارة أحد المنتخبين من مباراة فلسطين وسوريا من أجل استمرار فرصته في المنافسة على التأهل لدور الثمانية.

وتعادل منتخب تونس أمام فلسطين وخسر من سوريا.