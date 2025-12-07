بيراميدز يشكو 3 حكام ويطالب بالتحقيق معهم

تقدم نادي بيراميدز بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، بعد مباراتاه أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت بالدوري.

كما تحفظ بيراميدز على أداء الحكم الرابع محمود رشدي في مباراة بتروجت.

وفاز بيراميدز على كهرباء الإسماعيلية، قبل أن يتعادل أمام بتروجت.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن الحكم سيد منير، الذي أدار مواجهة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، اتخذ قرارات عكسية ومتتالية ضد لاعبيه، إلى جانب سماحه بإضاعة الوقت من جانب لاعبي الكهرباء.

وأضاف بيراميدز في شكواه أن الفوز على كهرباء الإسماعيلية في المباراة لا يعني إسقاط حق المحاسبة عن سيد منير حكم المباراة.

كما اعترض بيراميدز في شكواه على أداء الحكم محمد العتباني خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق البترولي، رغم استدعاء حكام تقنية الفيديو (VAR) له والتوصية بعدم احتسابها، بحسب بيان النادي.

وأشار بيراميدز إلى أن محمود رشدي الحكم الرابع كانت طريقة تعامله مع المدير الفني يورشيتش كانت "غير لائقة".

وطالب بيراميدز اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في أداء الحكام الثلاثة.

وفرض بتروجت على ملعبه بتروسبورت التعادل على بيراميدز بنتيجة 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

سجل ثنائية بيراميدز مصصطفى زيكو، فيما سجل محمد إبراهيم "دودو" وأدهم حامد ثنائية بتروجت.

وتوقفت سلسلة انتصارات بيراميدز المتتالية عند 7 مباريات وبرصيد 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.