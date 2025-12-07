كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة

أوضح عبد الله الحمدان مهاجم منتخب السعودية أن فريقه يسعى لتصدر مجموعته في كأس العرب، حين يواجه المغرب في ختام مرحلة المجموعات.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الاثنين بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال الحمدان في مؤتمر صحفي: "استعداداتنا كبيرة لهذه المباراة الصعبة أمام المنتخب المغربي، ونسعى لتحقيق النقاط الكاملة والتأهل كمتصدرين للمجموعة".

وأضاف "المغرب منتخب قوي وصعب، وهجومه أقوى من المنتخبات التي واجهناها في المباراتين السابقتين، وإن شاء الله، تكون المباراة جيدة وتخلو من الأخطاء، ونتصدر المجموعة".

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.

وأكمل "مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 قوية بكل تأكيد، ومن الجيد أن نواجه منتخبات قوية وسيكون هدفنا في تحقيق أفضل النتائج والعبور إلى الدور التالي".

وشدد "بكل تأكيد سنكون جاهزين، لتحقيق الفوز خلال مباريات كأس العالم، من أجل المنافسة على التواجد بمركز متقدم".

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن تواجد السعودية مع منتخبات إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.