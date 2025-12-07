بيكام: ميسي لا يفكر إلا في هذا الأمر.. ولا أحد يحب برشلونة مثله

كشف ديفيد بيكام نجم المنتخب الإنجليزي السابق ومالك إنتر ميامي تفاصيل حديثه مع ليونيل ميسي قائد فريقه الأمريكي.

وتوج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وقال ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي الأمريكي في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية : "أتمنى أن يعيش ميسي في ميامي بعد اعتزاله، لكنه أخبرني أنه لا يفكر إلا في العيش بالقرب من ملعب كامب نو. لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر ميسي، يمكنك رؤية شعار برشلونة حتى على ساقه وعلى زجاجة المياه الخاصة به".

وأضاف "فريق فانكوفر،قدم مباراة قوية في نهائي الدوري الأمريكي وضغطوا علينا بشكل كبير. عندما سجلوا الهدف سيطروا على المباراة لفترة، لكن مع استعادة الكرة في وسط الملعب عاد التوازن لنا. عندما تعطي الكرة لميسي فهو دائما يصنع الفرص".

وأتم "قضيت ليالي كثيرة بلا نوم، لكنني كنت دائما أؤمن بإمكانية بناء فريق كبير هنا. عثرت على الشركاء المثاليين، ومنذ ذلك الوقت كنت واثقا أن أي شيء أصبح ممكنا. وكما هو مكتوب خلف قمصاننا دائما الحرية من أجل الحلم".

اللقب يحمل رقم 47 لميسي في مسيرته كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب في التاريخ.

وجدد ميسي تعاقده مع إنتر ميامي حتى صيف 2028.

وأصبح إنتر ميامي الفريق رقم 16 الذي يحقق لقب الدوري الأمريكي تاريخيا، فيما يظل لوس أنجلوس جالاكسي الأكثر تتويجا برصيد 6 ألقاب.

وتقدم إيدير أوكامبو بهدف عكسي في شباك فريقه فانكوفر في الدقيقة 8 متقدما لإنتر ميامي.

في الشوط الثاني تعادل علي أحمد لفانكوفر بعد الوصول لساعة من عمر اللقاء.

وأعاد رودريجو دي بول التقدم من جديد لإنتر ميامي بهدف من صناعة ميسي.

وأنهى تاديو ألينيدي اللقاء وحسم اللقب لفريقه بهدف في الدقيقة 90+6 من صناعة ميسي أيضا حاسما للقب الدوري الأمريكي.