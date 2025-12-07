كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

أشرف عبادة - منتخب الجزائر

نفى أشرف عبادة مدافع منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب وصول عروض رسمية من أجل انضمامه إلى الأهلي.

وكانت تقارير قد ربطت بين أشرف عبادة والأهلي خلال الفترة الماضية في ظل رغم القلعة الحمراء في تدعيم الدفاع.

وكشف أشرف عبادة لاعب منتخب الجزائر عبر قناة إنتر نيوز الجزائرية: "لا يمكنني التعليق على مفاوضات الأهلي لضمي لأنه لم تصلني أي عروض ولدي تعاقد مع نادي جمعية الشلف".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – الجزائر تحقق الفوز الأول بخماسية أمام البحرين كأس العرب - بصافرة مصرية.. السودان يفرض التعادل على الجزائر كأس العرب - تشكيل السودان.. محمد عبد الرحمن يقود الهجوم أمام الجزائر كأس العرب - تشكيل الجزائر.. بولبينة يقود الهجوم أمام السودان.. وسعيود بديل

واختتم أشرف عبادة تصريحاته "أركز مع منتخب الجزائر في كأس العرب".

وتغلب منتخب الجزائر على البحرين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن العراق متصدر الترتيب.

ويختتم منتخب الجزائر مبارياته بمواجهة العراق مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

وحال فوز محاربو الصحراء يتأهل الفريق في الصدارة ليلتقي ثاني المجموعة الثالثة بين منتخبات مصر والإمارات والكويت.

كأس العرب الجزائر الأهلي
نرشح لكم
كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة كأس العرب - مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب أن نظهر بمستوى جيد أمام عمان قبل الوداع أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن كأس العرب - مؤتمر كيروش: سنتمسك بأمل التأهل لربع النهائي  كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية كأس العرب - مؤتمر مدرب السعودية: لن نتراخى أمام المغرب ولا نريد ارتكاب حماقات كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: اللعب على التعادل أمام السعودية سيكون أكبر خطأ
أخر الأخبار
كأس العرب – إسماعيل الغربي يغادر معسكر تونس ويعود لناديه أوجسبورج 2 دقيقة | كأس العرب
بيراميدز يشكو 3 حكام ويطالب بالتحقيق معهم ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة ساعة | كأس العرب
بيكام: ميسي لا يفكر إلا في هذا الأمر.. ولا أحد يحب برشلونة مثله ساعة | أمريكا
كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي ساعة | كأس العرب
بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518672/كأس-العرب-مدافع-الجزائر-لم-تصلني-عروض-من-الأهلي