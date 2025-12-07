كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي

نفى أشرف عبادة مدافع منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب وصول عروض رسمية من أجل انضمامه إلى الأهلي.

وكانت تقارير قد ربطت بين أشرف عبادة والأهلي خلال الفترة الماضية في ظل رغم القلعة الحمراء في تدعيم الدفاع.

وكشف أشرف عبادة لاعب منتخب الجزائر عبر قناة إنتر نيوز الجزائرية: "لا يمكنني التعليق على مفاوضات الأهلي لضمي لأنه لم تصلني أي عروض ولدي تعاقد مع نادي جمعية الشلف".

واختتم أشرف عبادة تصريحاته "أركز مع منتخب الجزائر في كأس العرب".

وتغلب منتخب الجزائر على البحرين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العرب.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن العراق متصدر الترتيب.

ويختتم منتخب الجزائر مبارياته بمواجهة العراق مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات.

وحال فوز محاربو الصحراء يتأهل الفريق في الصدارة ليلتقي ثاني المجموعة الثالثة بين منتخبات مصر والإمارات والكويت.