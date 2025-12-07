بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز

أعلن نادي ماينز يوم الأحد تعيين السويسري أورس فيشر كمدير فني للفريق.

فيشر كان قريبا من تدريب الأهلي في سبتمبر الماضي، قبل أن يتم تعيين يس توروب.

ووقع المدرب السويسري على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2028.

وينضم إلينا إلى جانب أورس فيشر، مساعده المخضرم ماركوس هوفمان، ومحلل الفيديو سيباستيان بودسيادلي.

وتم تعيين فيشر بعد أيام من إقالة بو هنريكسن بسبب سوء النتائج، إذ يتذيل الفريق جدول الدوري الألماني بعد مرور 13 جولة.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.