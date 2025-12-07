منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول

النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق

خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك

تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات

خبر في الجول - جلسة منتظرة لحل أزمة بيزيرا في الزمالك

ياسين منصور: المنافسة مع الزمالك مهمة.. وريال مدريد "بيقلد" الأهلي

الاتحاد السكندري لـ في الجول: نتعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال أيام.. وهذا موقفنا من الأجانب

الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل

مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة