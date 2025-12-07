منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 14:57
كتب : FilGoal
وصلت بعثة فريق نادي فلامنجو البرازيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس إنتركونتينينتال.
ويلعب فلامنجو ضد كروز أزول المكسيكي في كأس الأمريكيتين.
ويخوض فريق فلامنجو مباراة كروز أزول المكسيكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر.
وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.
ويستضيف ملعب أحمد بن علي بالريان منافسات البطولة.
ويصعد المتأهل لمواجهة بيراميدز يوم السبت 13 ديسمبر على نفس الملعب.
بينما الفائز بكأس التحدي سيصل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 17 ديسمبر.
