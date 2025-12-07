أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

انتقد مايكل أوين مهاجم ليفربول ومانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق تصريحات محمد صلاح عقب مواجهة ليدز يونايتد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال مايكل أوين عبر حسابه على x: "أوه محمد صلاح، أستطيع تخيل شعورك، لقد حملت هذا الفريق لفترة طويلة وفزت بكل شيء، لكنها لعبة جماعية ولا يمكنك ببساطة قول ما قلته علنا".

أخبار متعلقة:
صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء لثالث مباراة تواليا أمام ليدز لاعب ليفربول السابق: صلاح لن يقبل دور اللاعب البديل وسيرحل

وشدد "ستشارك في كأس أمم إفريقيا بعد أسبوع، وبالتأكيد عليك أن تتحلى بالصبر وتستمتع بتمثيل بلدك، والأهم انتظار ما ستسفر عنه الأمور بعد عودتك".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

ليفربول محمد صلاح مايكل أوين
نرشح لكم
بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز صلاح: الإعلام دعّم كين ولو كنت في مكان آخر لتم الدفاع عني مواعيد مباريات الأحد 7 ديسمبر 2025.. ختام المجموعة الأولى بكأس العرب وريال مدريد وقمة إيطالية الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين لم يخسر منذ الجولة الثانية.. إنتر يفوز على كومو برباعية سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز
أخر الأخبار
كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي 3 دقيقة | كأس العرب
بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول 54 دقيقة | الكرة المصرية
أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة 56 دقيقة | رياضات أخرى
النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518668/أوين-ينتقد-تصريحات-صلاح-لا-يمكن-قول-ما-قلته-علنا