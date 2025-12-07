أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا

انتقد مايكل أوين مهاجم ليفربول ومانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق تصريحات محمد صلاح عقب مواجهة ليدز يونايتد.

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال مايكل أوين عبر حسابه على x: "أوه محمد صلاح، أستطيع تخيل شعورك، لقد حملت هذا الفريق لفترة طويلة وفزت بكل شيء، لكنها لعبة جماعية ولا يمكنك ببساطة قول ما قلته علنا".

وشدد "ستشارك في كأس أمم إفريقيا بعد أسبوع، وبالتأكيد عليك أن تتحلى بالصبر وتستمتع بتمثيل بلدك، والأهم انتظار ما ستسفر عنه الأمور بعد عودتك".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.