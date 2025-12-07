اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة

توج الثنائي مصطفى عسل ونور الشربيني بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وبذلك حقق عسل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما توجت نور الشربيني باللقب للمرة الثانية.

وتغلبت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجح مصطفى عسل في التغلب على زميله يوسف إبراهيم.

وكانت نور الشربيني قد سبق لها تحقيق اللقب مرة واحدة عام 2017 قبل تتويج اليوم.

أما مصطفى عسل فحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مشوراه خلال آخر 4 نسخ أقيمت.

وتعتبر بطولة هونج كونج هي آخر بطولات عام 2025.

بينما أول بطولة كبرى في 2026 ستكون بطولة الأبطال بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير.