اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

توج الثنائي مصطفى عسل ونور الشربيني بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وبذلك حقق عسل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بينما توجت نور الشربيني باللقب للمرة الثانية.

وتغلبت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفر بثلاثة أشواط دون مقابل.

أخبار متعلقة:
اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة اسكواش - يوسف إبراهيم يُكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي هونج كونج المفتوحة اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة اسكواش - يوسف وفيروز إلى نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة

وبنفس النتيجة نجح مصطفى عسل في التغلب على زميله يوسف إبراهيم.

وكانت نور الشربيني قد سبق لها تحقيق اللقب مرة واحدة عام 2017 قبل تتويج اليوم.

أما مصطفى عسل فحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مشوراه خلال آخر 4 نسخ أقيمت.

وتعتبر بطولة هونج كونج هي آخر بطولات عام 2025.

بينما أول بطولة كبرى في 2026 ستكون بطولة الأبطال بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير.

اسكواش نور الشربيني مصطفى عسل
نرشح لكم
كرة سلة 3×3 – منتخب مصر يخسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر سلاح - محمد السيد يكتسح لاعب إسرائيل ويتوج بذهبية كأس العالم سباحة - بيان من النيابة العامة بشأن وفاة يوسف محمد صاحب الـ 12 عاما كرة طائرة - بعثة سيدات الزمالك تطير إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا تعلن الفائزين ببرنامج التسريع القاري في نسخته الثانية تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما كرة سلة - الأهلي يستهل مشواره بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري في بطولة إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ 50 دقيقة | الكرة المصرية
حمدان: مفاوضات الأهلي؟ سأنظر في مستقبلي بعد كأس العرب 56 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – اعتزال شروق فؤاد لاعبة الزمالك والأهلي السابقة ساعة | كرة طائرة
محمد سلامة يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات إنتر مع سومر لتجديد العقد معلقة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة إفريقيا للسيدات ساعة | كرة سلة
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 2 ساعة | منتخب مصر
انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (2)-(1) يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518667/اسكواش-تتويج-نور-الشربيني-ومصطفى-عسل-بلقب-هونج-كونج-المفتوحة