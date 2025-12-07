اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026.

وأجريت قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر واشفرت عن وقوع مصر في المجموعة السابعة رفقة: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وذكر مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الخطوات تأتي على النحو التالي:

أولا - إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا

يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا (FIFA TICKETING ACCOUNT) قبل التقديم على التذاكر، حيث لن يسمح بتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون وجود حساب مفعل.

ثانيا - فترة التقديم

يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر 2025 وحتى 13 يناير 2026، وذلك حصريا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.

ثالثا - السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر

بعد انتهاء فترة التقديم، ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن وذلك خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

رابعا - مرحلة السداد

عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ويعد السداد شرطا إلزاميا لتأكيد الحجز.

خامسا - استلام التذاكر

سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني، باستخدام رمز QR CODE معتمد للدخول إلى الملاعب.

سادسا - إعادة بيع التذاكر

أوضح مصطفى عزام أنه تقدم رسميا إلى فيفا بطلب تفعيل خدمة إعادة بيع التذاكر للجماهير غير القادرة على الحضور، وذلك حصريا عبر منصة فيفا حتى يمكن استعادة قيمة التذاكر لمن لم يتمكن من السفر أو الحضور.

سابعا - الحد الأقصى المسموح به للشراء وفقا للوائح فيفا عدد 4 تذاكر لكل مباراة، وعدد 40 تذكرة كحد أقصى للبطولة بالكامل لكل أسرة.

وطالب اتحاد الكرة، الجماهير الالتزام بشراء التذاكر عبر القنوات الرسمية، وبدء اجراءات الحصول على التأشيرة مبكرا للراغبين في حضور الحدث العالمي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.