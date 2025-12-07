سلاح - محمد السيد يكتسح لاعب إسرائيل ويتوج بذهبية كأس العالم

توج محمد السيد بطل سلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة بكندا.

وتغلب محمد السيد على الإسرائيلي دوف فيلينسكي بنتيجة 15-5 في المباراة النهائية.

ونجح محمد السيد في الوصول إلى النهائي بعد التغلب على سون هوي بطل هونج كونج بنتيجة 15-7 في نصف النهائي.

وكان قد حقق محمد السيد إنجازا تاريخيا وذلك بعد تحقيقه الميدالية الأولى لمصر في أولمبياد باريس والثانية للسلاح، ليسطر اسمه في تاريخ الرياضة المصرية.

وأصبح محمد السيد ثاني لاعب مصري يحقق ميدالية أولمبية في لعبة السلاح بعد اللاعب علاء الدين أبو القاسم الذي توج بفضية سلاح الشيش في أولمبياد لندن 2012.

من هو محمد السيد

بدأ ممارسة اللعبة في طنطا بعمر 6 سنوات، وهو من أسرة رياضية إذ يعمل والده سامي كمدرب لعبة السلاح و"أًصبحت رياضة السلاح جزءا منه"، ووالده هو مدربه.

شقيقه الأكبر أحمد السيد لاعب مصر في السلاح أيضا وحقق لقب بطل العالم من قبل.

حقق المركز الرابع في أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين، كما وصل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

فاز بذهبية كأس العالم للشباب في 2023 والتي أقيمت في إيطاليا بالفوز على لاعب الكيان في النهائي.

درس تحليل بيانات في جامعة لونج إيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحتفل من قبل في طوكيو 2020 على طريقته بعد الفوز في إحدى المباريات، وكوبي براينت نجم كرة السلة السابق.