حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة

وجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول دعما من حسام حسن مدربه في صفوف الفراعنة بعد أزمة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بمستقبله مع الريدز.

وألقى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

ونشر حسام حسن صورة له مع صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "دائما رمز للإصرار والقوة".

View this post on Instagram A post shared by 𝐇𝐨𝐬𝐬𝐚𝐦 𝐇𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧 (@thetwinhassan)

كما دعم أحمد سيد "زيزو" جناح الأهلي قائده في منتخب مصر بالطريقة نفسها.

فقد نشر زيزو صورة لصلاح بجانب الجوائز التي حصدها الموسم الماضي وعلق قائلا "أعظم أسطورة في تاريخ ليفربول على الإطلاق".

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات".

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.