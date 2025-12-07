حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 13:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح - حسام حسن

وجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول دعما من حسام حسن مدربه في صفوف الفراعنة بعد أزمة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بمستقبله مع الريدز.

وألقى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

ونشر حسام حسن صورة له مع صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "دائما رمز للإصرار والقوة".

أخبار متعلقة:
صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي صلاح: الإعلام دعّم كين ولو كنت في مكان آخر لتم الدفاع عني سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز

كما دعم أحمد سيد "زيزو" جناح الأهلي قائده في منتخب مصر بالطريقة نفسها.

فقد نشر زيزو صورة لصلاح بجانب الجوائز التي حصدها الموسم الماضي وعلق قائلا "أعظم أسطورة في تاريخ ليفربول على الإطلاق".

Image

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات".

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

محمد صلاح حسام حسن زيزو منتخب مصر ليفربول أرني سلوت
نرشح لكم
اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية كأس العرب - مواعيد مباريات الجولة الثالثة الحاسمة كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف طولان: أثق في قدرة اللاعبين على التأهل.. وأؤجل الحديث عما حدث قبل البطولة كأس العرب - كوزمين: كنت أعلم صعوبة مواجهة مصر.. ولم أواجه مثل هذا الحظ السيء مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة
أخر الأخبار
كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي 3 دقيقة | كأس العرب
بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول 54 دقيقة | الكرة المصرية
أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة 56 دقيقة | رياضات أخرى
النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518663/حسام-حسن-وزيزو-يدعمان-صلاح-بعد-أزمة-تصريحاته-الأخيرة