كأس العرب - مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب أن نظهر بمستوى جيد أمام عمان قبل الوداع

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

حمادي جامباي - منتخب جزر القمر

طالب حمادة جامباي مدرب منتخب جزر القمر لاعبي فريقه بتقديم مباراة جيدة ضد منتخب عمان رغم توديع بطولة كأس العرب.

ويلعب منتخب عمان ضد جزر القمر في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ويحتاج للفوز مع خسارة المغرب أمام السعودية، من أجل النظر في حسابات التأهل، فيما فقد منتخب جزر القمر آماله بعد خسارتين.

وقال جامباي في مؤتمر صحفي: "المستوى الفني لكأس العرب عالٍ جدًا، والتنظيم مميز".

وأضاف "نحن سعداء بتطور كرة القدم العربية، ونتمنى أن نرى في المستقبل منتخبا عربيا يتوج بكأس العالم".

وتابع "في كرة القدم، كل مباراة هي تحدٍّ جديد، والبطولة لم تنتهِ بعد".

وأتم "يجب أن نظهر بمستوى جيد بعد ما ارتكبنا أخطاءً كثيرة بسبب نقص الخبرة، وكرة القدم في المستوى العالي تُلعب على الجزئيات الصغيرة".

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.

