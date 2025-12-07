أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت - أحمد حسن

يرى أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب أن جماهير المنتخب من حقها الحزن بسب النتيجة أمام الإمارات ووعد بشكل أفضل ضد الأردن.

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر عبر إم بي سي مصر 2: "بإحساس لاعب كرة القدم أجلس في الخارج وأتمنى النزول للمشاركة، في بعض الأوقات لم نكن الأفضل لكن في أوقات أخرى كان بإمكاننا خطف نقاط المباراة".

وتابع "نحاول ونجتهد في كأس العرب رغم عدم قدومنا بالقائمة التي نريدها مثل لاعبي بيراميدز وآخرين من أجل المنتخب الأول".

وشدد أحمد حسن "من حق الجماهير أن تحزن فالطبيعي هي رغبتهم في فوز منتخب مصر والتأهل، وإن شاء الله لا بديل عن الفوز أمام الأردن لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي".

وأضاف "أتمنى أن يكون أداء المنتخب أفضل أمام الأردن وسنعمل كجهاز فني ونحفز اللاعبين ونمتلك لاعبين لديهم خبرات".

واختتم أحمد حسن تصريحاته "بالتأكيد منتخب الأردن قوي وكبير لكن نحن أيضا منتخب مصر وإن شاء الله تكون هناك روح أكثر من ذلك ونتأهل للدور التالي".

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف 1- / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف 2- / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.

كأس العرب منتخب مصر
