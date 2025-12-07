النصر يقرر إراحة ماني قبل أمم إفريقيا

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

قرر نادي النصر استبعاد نجمه السنغالي ساديو ماني من القائمة المغادرة إلى معسكر أبو ظبي، لإراحته قبل التحاقه بتحضيرات منتخب بلاده لكأس أمم إفريقيا.

وتغادر بعثة النصر عصر يوم الاحد إلى أبو ظبي لإقامة معسكر تدريبي، على أن يلتقي الفريق ودياً مع الوحدة الإماراتي يوم الأربعاء

وفضل النصر عدم سفر اللاعب من أجل تصفية ذهنه قبل الانضمام لمنتخب بلاده الذي يستعد للبطولة الإفريقية.

أخبار متعلقة:
صلاح: الإعلام دعّم كين ولو كنت في مكان آخر لتم الدفاع عني مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة بعد الخروج من الدوري المكسيكي.. راموس: هذه مباراتي الأخيرة مع مونتيري ماريسكا: ديلاب تعرض لإصابة سيئة.. وافتقرنا إلى الجودة أمام بورنموث

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب السنغال قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة التي تبدأ في المغرب يوم 21 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، استعاد فريق النصر جهود الفرنسي كينجسلي كومان وسعد الناصر بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية.

والتحق كومان بالتدريبات بعد إكماله برنامجه التأهيلي، عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة نيوم في 8 نوفمبر الماضي.

أما الناصر فإنه عاد إلى خوض التدريبات رفقة زملائه بعد أن أنهى جلسات علاجية وتأهيلية خضع لها عقب معاناته من تمزق أربطة الركبة لحق به في مباراة استقلول الطاجيكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويعاود النصر، المتصدر بـ27 نقطة، مشوار الدوري بعد التوقف في الـ21 من الشهر الجاري، عندما يحل ضيفًا على النجمة في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ساديو ماني النصر السنغال كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
كأس العرب - مهاجم السعودية: علينا تفادي ارتكاب الأخطاء أمام المغرب.. ونسعى للصدارة كومان يتعافي ويلحق بمعسكر النصر في أبو ظبي وكيل إنزاجي يستبعد تعاقد الهلال مع نجم إنتر ديميرال مستمر مع أهلي جدة حتى 2029 كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب
أخر الأخبار
كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي 7 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - يوسف أيمن: قدمنا مباراة سيئة.. وهذا مكسبنا الوحيد 7 ساعة | كأس العرب
أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو 7 ساعة | الدوري الإسباني
العقدة مستمرة لسادس مباراة.. نابولي يستعيد الصدارة بهزيمة يوفنتوس 8 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا 8 ساعة | الكرة المصرية
عودة سيئة لـ برنابيو.. طردان وهدفان وخسارة لريال مدريد من سيلتا فيجو 8 ساعة | الدوري الإسباني
وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل لـ الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518659/النصر-يقرر-إراحة-ماني-قبل-أمم-إفريقيا