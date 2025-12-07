النصر يقرر إراحة ماني قبل أمم إفريقيا

قرر نادي النصر استبعاد نجمه السنغالي ساديو ماني من القائمة المغادرة إلى معسكر أبو ظبي، لإراحته قبل التحاقه بتحضيرات منتخب بلاده لكأس أمم إفريقيا.

وتغادر بعثة النصر عصر يوم الاحد إلى أبو ظبي لإقامة معسكر تدريبي، على أن يلتقي الفريق ودياً مع الوحدة الإماراتي يوم الأربعاء

وفضل النصر عدم سفر اللاعب من أجل تصفية ذهنه قبل الانضمام لمنتخب بلاده الذي يستعد للبطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب السنغال قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة التي تبدأ في المغرب يوم 21 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، استعاد فريق النصر جهود الفرنسي كينجسلي كومان وسعد الناصر بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية.

والتحق كومان بالتدريبات بعد إكماله برنامجه التأهيلي، عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة نيوم في 8 نوفمبر الماضي.

أما الناصر فإنه عاد إلى خوض التدريبات رفقة زملائه بعد أن أنهى جلسات علاجية وتأهيلية خضع لها عقب معاناته من تمزق أربطة الركبة لحق به في مباراة استقلول الطاجيكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويعاود النصر، المتصدر بـ27 نقطة، مشوار الدوري بعد التوقف في الـ21 من الشهر الجاري، عندما يحل ضيفًا على النجمة في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة.