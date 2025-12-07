تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات

يسعى الأهلي لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بإمكانية ضم يزن النعيمات لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن.

وتألق يزن النعيمات مع منتخب الأردن في كأس العرب الجارية بقطر، وسجل النعيمات هدفا في المنتخب الإماراتي بالجولة الافتتاحية.

وكشف صحيفة الرأي الأردنية عن تكليف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، لسيد عبد الحفيظ المشرف العام على الكرة لبدء المفاوضات مع يزن النعيمات نجم منتخب الأردن.

ويأتي ذلك لمحاولة ضم اللاعب الأردني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأشار التقرير إلى جاهزية الأهلي لدفع الشرط الجزائي لنادي العربي القطري من أجل ضم يزن النعيمات.

وخاض النعيمات 8 مباريات مع العربي القطري في الدوري هذا الموسم وساهم في 4 أهداف.

إذ سجل اللاعب الأردني ثلاثة أهداف مقابل صناعة هدف واحد.

ويلعب النعيمات في مركز المهاجم كما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر.

ويبلغ النعيمات من العمر 26 عاما ويرتبط بتعاقد مع العربي القطري حتى صيف 2027.

وكان النعيمات قد انضم إلى العربي القطري في أغسطس 2024 بعد موسم ونصف الموسم قضاهم في الأهلي القطري.

وعلى المستوى الدولي لعب النيعمات 58 مباراة مع الأردن ونجح في تسجيل 23 هدفا.